Сихарулидзе об условиях допуска россиян к отбору на Олимпиаду: «Технические тонкости мы решим, они не будут помехой»

Сихарулидзе заявил, что ФФККР решит технические тонкости с допуском на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU ) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

«Вопросов и пожеланий у наших международных коллег много, но они нас не пугают, мы со всем справимся. Для нас крайне важно одно – что мы будем участвовать в отборе. Все тонкости, которые есть, не так важны прямо сейчас.

У нас будет по одному представителю в каждом виде, и мы будем добиваться права участвовать в Олимпийских играх ровно как и другие спортсмены из любой другой страны. Все остальные технические тонкости мы решим, они не будут помехой», – сказал и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе в эфире Первого канала.

«Прежде всего, вся ответственность о выборе спортсменов будет лежать на федерации, но мы хотим и вместе с ребятами и их тренерами провести совещание, чтобы все наши решения были совместными, чтобы это не было в закрытом формате.

На сегодняшний момент лидеры прорисовываются – один-два человека в каждом виде. Мы в первую очередь будем опираться на них, поэтому в нашем случае все достаточно просто и понятно», – добавил он.

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?