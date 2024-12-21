Александр Энберт: «Дикиджи к чемпионату России подходил на пике во всех аспектах, показал высокий уровень и заслуженно победил»
«Хоть Владислав и не блистал в короткой программе, зато сегодня он показал себя просто невероятно. Сложность контента и чистота исполнения в его произвольной программе позволили занять первое место, хотя, в какой-то степени, его победа была ожидаема.
К этому чемпионату России он подходил на самом пике во всех аспектах, показал свой высокий уровень и заслуженно победил», — сказал Энберт.
Также призер Игр-2018 оценил выступление Аделии Петросян, которая выиграла золото в женских соревнованиях.
«Аделия выглядела абсолютным фаворитом и на этапе Гран-при, и на чемпионате России.
Сегодняшняя победа лишь стала очередным свидетельством ее лидерства, ведь она отлично показывала себя и на предыдущих соревнованиях сезона, представляя прекрасное сочетание сложности элементов и красоты программы.
Аделия — молодчинка, просто замечательный прокат!» — цитирует Энберта «СЭ».
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