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Александр Энберт: «Дикиджи к чемпионату России подходил на пике во всех аспектах, показал высокий уровень и заслуженно победил»

Александр Энберт назвал ожидаемой победу Владислава Дикиджи на чемпионате России.

«Хоть Владислав и не блистал в короткой программе, зато сегодня он показал себя просто невероятно. Сложность контента и чистота исполнения в его произвольной программе позволили занять первое место, хотя, в какой-то степени, его победа была ожидаема.

К этому чемпионату России он подходил на самом пике во всех аспектах, показал свой высокий уровень и заслуженно победил», — сказал Энберт.

Также призер Игр-2018 оценил выступление Аделии Петросян, которая выиграла золото в женских соревнованиях. 

«Аделия выглядела абсолютным фаворитом и на этапе Гран-при, и на чемпионате России.

Сегодняшняя победа лишь стала очередным свидетельством ее лидерства, ведь она отлично показывала себя и на предыдущих соревнованиях сезона, представляя прекрасное сочетание сложности элементов и красоты программы.

Аделия — молодчинка, просто замечательный прокат!» — цитирует Энберта «СЭ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoАделия Петросян
Александр Энберт
logoСпорт-Экспресс
женское катание
мужское катание
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
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