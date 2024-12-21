Илья Авербух назвал Аделию Петросян абсолютным лидером женского катания.

Сегодня Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию.

«Аделия была абсолютным фаворитом этого чемпионата. В 99 случаях из 100 эксперты говорили, что она победит — в том числе и я.

Выиграла она абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране. Она молодец, что смогла набрать такую форму.

Также стоит сказать браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который всегда поддерживает наших фигуристов», — сказал Авербух.