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  • Илья Авербух: «Петросян выиграла абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в стране»
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Илья Авербух: «Петросян выиграла абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в стране»

Илья Авербух назвал Аделию Петросян абсолютным лидером женского катания.

Сегодня Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию. 

«Аделия была абсолютным фаворитом этого чемпионата. В 99 случаях из 100 эксперты говорили, что она победит — в том числе и я.

Выиграла она абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране. Она молодец, что смогла набрать такую форму.

Также стоит сказать браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который всегда поддерживает наших фигуристов», — сказал Авербух. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
женское катание
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