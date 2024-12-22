Аделина Сотникова: «Когда катаешься сам, волнуешься меньше, чем когда стоишь за бортиком. У тренера большая ответственность»

Аделина Сотникова высказалась об участии в чемпионате России в качестве тренера.

– Оцените выступление Камиллы Нелюбовой, которой вы помогали в подготовке к чемпионату России. Можете сравнить тренерское волнение и волнение фигуриста, которое было у вас, когда выступали сами?

– Это разные эмоции и ощущения. Когда катаешься сам, волнуешься меньше, чем когда стоишь за бортиком. Потому что понимаешь большую ответственность как тренера, хоть я и тренер-консультант.

Понимаешь, что чемпионат России – это серьезный старт. Надо показать результат здесь и сейчас. Половина сезона позади. Форма уже должна быть набрана настолько, что надо просто выходить и кататься.

К сожалению, эмоции и волнение у многих спортсменов берут свое. Не всем удается показать идеальное катание. Но значит, надо сделать выводы, выходить на больше соревнований, накатывать программы, чтобы чувствовать себя как рыба в воде.

– Какие ощущения в роли тренера-консультанта? Понимаете, что тренировать – это ваше? Не все элитные спортсмены становятся сильными тренерами.

– Я пока не могу назвать себя сильным тренером, но как консультант, думаю, я хороша.

– Развязка в женском одиночном катании на чемпионате России получилась горячей. Две сотые отделили третье место от четвертого. О чем говорит такая конкуренция?

– Каждая девушка борется за медаль. Они не просто так попали на чемпионат России, а теперь каждая хочет попасть на пьедестал. К сожалению, мест только три. У кого нервы стабильнее и проверены на прочность, тот и выигрывает, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

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