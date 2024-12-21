Татьяна Навка: «Я уверена, что у Валиевой еще есть возможности выступить на Олимпиаде. Ей всего лишь 18 лет, и у нее все впереди»
Валиева не сможет принять участие в отборе на Олимпийские игры в Милане из-за сроков дисквалификации за допинг.
«Сейчас с ней не говорила про это, но я почему-то уверена, что у нее еще есть возможности, шанс. Ей всего лишь 18 лет, и у нее все впереди», – сказала Навка.
Олимпийская чемпионка отметила, что надеется на успешное выступление россиян на Играх в Милане.
«Это радостная новость, слава богу, что сдвинулось с мертвой точки. Этот вопрос все-таки начинает как-то разворачиваться в лучшую сторону, хотя условия, которые нам поставили, очень жесткие, что спортсмен не может быть заменен.
Все-таки мы все люди, и может случиться и травма, но тем не менее я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры, и наша страна будет болеть за наших спортсменов, и мы, надеюсь, встанем на пьедестал почета», – цитирует Навку ТАСС.
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