Камила Валиева: «Шоу всегда отличается от спортивного варианта. На соревнованиях ты сначала раскатываешься, потом прыгаешь, а тут с чистого листа»
Валиева рассказала, что для нее проблематично делать прыжки в шоу без разминки.
Фигуристка Камила Валиева исполнила роль Крысиной королевы в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
«В общем и целом вся подготовка одинаковая к любому шоу. Шоу всегда отличается от спортивного варианта, потому что на соревнованиях ты сначала раскатываешься, потом прыгаешь. Тут, конечно, с чистого листа, это пока, наверное, для меня самый проблематичный вариант, немного шатает на прыжках. А так все супер.
Масштабность декораций, огонь, летящий Щелкунчик с семиметровой крысой, в принципе хорошая хореография и оркестр живой. Потрясающие спортсмены, которые выдают свои эмоции на все 100%, это совокупность, так сказать, сделано с любовью», – сказала Валиева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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