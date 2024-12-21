Костылева исполнила два четверных прыжка на шоу Плющенко
Елена Костылева исполнила четверной прыжок на шоу после болезни.
Видео выступления фигуристки опубликовано в телеграм-канале академии Евгения Плющенко.
«Прекрасная Елена Костылева в шоу «Щелкунчик». Мытищи. Катает с двумя четверными 4S💪👏», – говорится в сообщении.
14 декабря мама фигуристки Ирина Костылева сообщила, что дочь заболела после Кубка Первого канала среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Ангелов Плющенко»
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