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Костылева исполнила два четверных прыжка на шоу Плющенко

Елена Костылева исполнила четверной прыжок на шоу после болезни.

Видео выступления фигуристки опубликовано в телеграм-канале академии Евгения Плющенко. 

«Прекрасная Елена Костылева в шоу «Щелкунчик». Мытищи. Катает с двумя четверными 4S💪👏», – говорится в сообщении. 

14 декабря мама фигуристки Ирина Костылева сообщила, что дочь заболела после Кубка Первого канала среди юниоров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Ангелов Плющенко»
Елена Костылева
ледовые шоу
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