Костылева исполнила два четверных прыжка на шоу Плющенко

Елена Костылева исполнила четверной прыжок на шоу после болезни.

Видео выступления фигуристки опубликовано в телеграм-канале академии Евгения Плющенко.

«Прекрасная Елена Костылева в шоу «Щелкунчик». Мытищи. Катает с двумя четверными 4S💪👏», – говорится в сообщении.

14 декабря мама фигуристки Ирина Костылева сообщила, что дочь заболела после Кубка Первого канала среди юниоров.