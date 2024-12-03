Муравьева выступит в шоу Плющенко с 29 декабря по 7 января. Ранее неучастие фигуристки объяснялось подготовкой к соревнованиям
Фигуристка Софья Муравьева выступит в ледовых шоу Евгения Плющенко.
В Москве с 29 декабря по 4 января Муравьева примет участие в шоу «Золушка в королевстве фей», а с 5 по 7 января – в постановке «Спящая красавица».
«Всех ждем на наши волшебные сказки 🎄», – написал Плющенко в соцсетях, опубликовав тизер с фигуристкой.
Ранее Плющенко, отвечая на вопрос о неучастии Муравьевой в ледовых шоу, заявлял, что она решила сосредоточиться на соревнованиях.
В сезоне-2023/24 Муравьева стала серебряным призером чемпионата России.
Скриншот: инстаграм Евгения Плющенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
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