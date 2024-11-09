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Плющенко о победе Костылевой на Гран-при: «Впереди – путь к ее мечте, усложнение прыжкового контента. Дорогу осилит идущий!»

Евгений Плющенко заявил о предстоящем усложнении контента Елены Костылевой.

Накануне 13-летняя фигуристка выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

«Лена Костылева проделала гигантскую работу с нашей командой и завоевала золото на юниорском этапе Гран-при в Красноярске! 3-й старт подряд Лена делает 3 четверных прыжка в своей произвольной программе. Впереди – путь к ее мечте, усложнение прыжкового контента. Мы не спешим, мы грамотно идем к нашей цели и ее мечте! Дорогу осилит идущий!

Поздравляю Лену, ее родителей, весь наш тренерский штаб с победой и благодарю всех тех, кто болеет за наших спортсменов в такое сложное для них время – лишение возможности показать свой высочайший уровень мастерства на международных стартах! Мы ценим и чувствуем вашу поддержку!» – написал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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