Аделия Петросян: «В гостинице в 3 часа ночи было шумно, уснула я поздно. Была рада за танцоров, которые уже отмечали окончание произвольной программы»

Петросян и Садкова пожаловались на шум в гостинице в Омске.

Сегодня фигуристки выступали с произвольными программами на чемпионате России в Омске. Петросян выиграла золото, Садкова завоевала серебро.

Накануне соревнования закончились у спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Петросян: Было шумно в 2-3 часа ночи, поэтому уснула я поздно. Была рада за танцоров, которые уже отмечали окончание произвольной программы. И завидно было.

Садкова: Мы живем на одном этаже, также слышала, как ребята радовались, отдыхали. Сначала было тяжело заснуть, потом проснулась ночью и еще пару часов не могла заснуть. Даже в какой-то момент собиралась постучаться к ребятам...

Петросян: Были мысли!

Садкова: И сказать, что нужно себя чуточку потише вести. Может, это было испытание, проверка, как мы сможем с этим справиться. И сегодня получилось это.