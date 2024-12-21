Аделия Петросян: «В гостинице в 3 часа ночи было шумно, уснула я поздно. Была рада за танцоров, которые уже отмечали окончание произвольной программы»
Сегодня фигуристки выступали с произвольными программами на чемпионате России в Омске. Петросян выиграла золото, Садкова завоевала серебро.
Накануне соревнования закончились у спортивных пар и танцевальных дуэтов.
Петросян: Было шумно в 2-3 часа ночи, поэтому уснула я поздно. Была рада за танцоров, которые уже отмечали окончание произвольной программы. И завидно было.
Садкова: Мы живем на одном этаже, также слышала, как ребята радовались, отдыхали. Сначала было тяжело заснуть, потом проснулась ночью и еще пару часов не могла заснуть. Даже в какой-то момент собиралась постучаться к ребятам...
Петросян: Были мысли!
Садкова: И сказать, что нужно себя чуточку потише вести. Может, это было испытание, проверка, как мы сможем с этим справиться. И сегодня получилось это.
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