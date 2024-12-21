Анна Погорилая: «Петросян в идеальной форме, она выдала один из лучших прокатов за сезон. У нее был драйв, настрой, уверенность»

Анна Погорилая заявила, что Петросян была в лучшей форме на чемпионате России.

Сегодня Аделия Петросян выиграла золото в женских соревнованиях. Второе место заняла Дарья Садкова, третье – Алина Горбачева.

— Борьба была колоссальная. Ощущение, что с новостями про допуск на международные старты девочки взяли себя в руки и начали выдавать лучшие прокаты. Аделия в идеальной форме, она выдала один из лучших прокатов за сезон. У нее был драйв, настрой, уверенность. Каждая девочка мне понравилась.

Очень жалко Анюту Фролову (6-е место), ей было тяжеловато кататься, это было видно. Обидно за ее сумму баллов. Фролова мне нравится, она очень конкурентоспособна. Она стабильная, это ценится в одиночном фигурном катании.

— Можно ли сказать, что у Этери Тутберидзе лучшая школа в России?

— Конечно. У Этери Георгиевны всегда была очень сильная школа. Ее девочки всегда были лидерами и показывали лучшие результаты, боролись только за призовые места. Хорошо, когда в группе есть конкуренция, девочки начинают соревноваться между собой и мотивируют друг друга, — сказала Погорилая.