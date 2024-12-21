Петросян о слезах Тутберидзе после ее проката: «Этери Георгиевна видела мои нервы и переживания, извините, что я ее довела»

Фигуристка Аделия Петросян высказалась о слезах Тутберидзе после ее проката.

Петросян победила на чемпионате России в Омске.

– Тутберидзе заплакала после твоего проката...

– Может, ей что‑то в глаз попало? Этери Георгиевна видела мои нервы и переживания, извините, что я ее довела, ха-ха. Может, потом у нее отлегло, эмоции выплеснулись наружу, – сказала Петросян.

– Ученицы Тутберидзе побеждают на 10‑м чемпионате России подряд.

– Поздравила Этери Георгиевну с этим. Если расскажу, в чем сила нашего тренерского штаба, будет не так загадочно и интересно. Работаем дальше – это наш девиз много лет. Стараюсь не расстраивать тренеров, надеюсь, в этом году получается лучше. Мне важны наши взаимоотношения, без этого не будет результата. Они очень помогают, каждое слово либо помогает опомниться, либо радует.

– Завоевать медаль первый раз всегда проще, чем защитить титул.

– Выходила с таким состоянием, будто умру. Все тряслось, хотелось лечь и уснуть. Морально тяжело было собраться. Благодаря тренерам, сообщениям мамы и бабушки удалось собраться. Молитв пять произнесла, обычно, когда выходишь на лед, успокаиваешься. Но сейчас было наоборот, после акселя порадовалась успешному прыжку, подумала: «Еще!» И так после каждого прыжка.

После второго тулупа понимала, что есть все шансы на медаль. Просто долго сдерживала эмоции, до последнего хотела не плакать. На последнем элементе подумала: «Плачь, не стесняйся, все поймут». Надеялась не упасть на поклоне, это было бы смешно.

– Как будете праздновать Новый год?

– Очень хочу уехать куда‑нибудь в тепло. Хочется сохранить позитивное настроение. И всем сердцем хочу увидеть свою собаку!

– Как вам Омск?

– Арена потрясающая! По поводу погоды – когда вышла из аэропорта, сразу ударило ветром, будто пощечина. Пришлось ехать за новым комбинезоном, куртка моя была бесполезна. Весной здесь была, гуляла по городу, было круто и тепло, – добавила фигуристка.