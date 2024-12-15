Татьяна Навка: «Песков – самый большой критик моих шоу. Про «Лебединое озеро» он говорил: не понимаю вообще, как это можно делать, такая скукотища»

Татьяна Навка рассказала, как муж Дмитрий Песков оценивает ее ледовые шоу.

– Что у вас в семье больше табу для обсуждения за семейным столом или в отпуске: тема политики или тема фигурного катания?

– Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина, я не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь – лучше спишь.

Фигурное катание... У меня муж – самый большой критик. Поэтому я перестала ему что-либо рассказывать, заранее показывать, давать слушать. Вот уже когда он приходит, вот тогда он уже говорит: ай, как красиво, как хорошо. А когда я ему какие-то полуфабрикаты даю – о-о-ой.

Сейчас это две вещи. Про «Лебединое озеро» он говорил: я не понимаю вообще, как это можно делать, это же такая скукотища и вообще – ужас, там заснут все. Вот. Понравилось (в итоге).

И второе – сейчас «Щелкунчик». То же самое. Но он просто не любит классику, поэтому говорит: господи, как это можно вообще ставить.

Гоголя ему было интересно, он был за. Естественно, я спрашивала – как ты думаешь вообще, это нормально, что я беру такую тему? Он говорит: конечно, ты молодец, это круто, это нужно, – сказала олимпийская чемпионка Навка в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале .

Татьяна Навка: «Работа над ледовым шоу – это 24 часа в сутки. Я прихожу домой в 12 часов ночи, муж меня ждет»