Татьяна Навка: «Работа над ледовым шоу – это 24 часа в сутки. Я прихожу домой в 12 часов ночи, муж меня ждет»

Татьяна Навка рассказала, как совмещает работу и семейную жизнь.

Навка замужем за пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

– Что для тебя сложнее: создание ледового шоу или победа на Олимпийских играх?

– Это сравнивать нельзя. Победа на Олимпийских играх – это вся моя жизнь. Создание ледового шоу – это всего лишь год. Я так называю 9 месяцев – как рождение ребенка. Конечно, Олимпиада – это несравнимо.

Но каждый раз, создавая новое шоу, я понимаю, что пока я молодая, пока глаз горит, пока у меня есть энергия, здоровье, желание, я как голодная – должна делать каждый год что-то новое, удивлять – саму себя, зрителя. Создавать фундамент, коробочку с драгоценностями, которые потом я буду доставать, надеюсь, до старости – и все мои детища будут жить вечно. Вот так я хочу.

И каждый год я думаю: нет, давай следующий годик – передых. Это реально 24 часа в сутки – я постоянно работаю, созваниваюсь. Я прихожу домой, мой муж меня ждет, а мне нужно еще поговорить (с композитором): тут музыку не туда.

Он говорит: подожди, 12 часов ночи, какой композитор? Я говорю: 12 часов – у нас все творческие люди, им надо работать ночью. И я слушаю, говорю, где подрезать, пою на весь дом: нужна тада-да-дам, а вы сделали та-дам. Я еще и композитор – еще и музыку напеваю.

– Муж понимает или ревнует к работе?

– Понимает-понимает.

– А кто при такой работе из вас позднее ложится? Ты или Дмитрий?

– Мы вместе в основном. Он очень поздно тоже приходит с работы. В 9 если он приходит, можно сказать, это рано – это как в 6. Обычно это 11-12, частые командировки. Если он в Москве, и если это не до 5 утра, я всегда его дожидаюсь, и мы вместе ложимся спать, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду в подкасте «Произвольная программа».

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