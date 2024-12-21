Морозов об отборе на Олимпиаду: «Мы уже официально завершили карьеру, не делали мы никакие приостановки»

Тарасова и Морозов не будут возвращаться в спорт ради Олимпиады в Милане.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов – серебряные призеры Игр-2022 в Пекине. Завершили карьеру после сезона-2022/23.

Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификации на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе.

«По этой теме сложно сейчас давать комментарий. Единственное, что могу сказать, – хорошо, что хоть в какую-то сторону уже пошло движение. Посмотрим, что будет дальше, лед тронулся, и это уже хорошо.

Ну мы уже официально завершили карьеру, не делали мы никакие приостановки, сразу сказали, что мы все», – сказал Морозов.