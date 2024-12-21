Морозов об отборе на Олимпиаду: «Мы уже официально завершили карьеру, не делали мы никакие приостановки»
Тарасова и Морозов не будут возвращаться в спорт ради Олимпиады в Милане.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов – серебряные призеры Игр-2022 в Пекине. Завершили карьеру после сезона-2022/23.
Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификации на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе.
«По этой теме сложно сейчас давать комментарий. Единственное, что могу сказать, – хорошо, что хоть в какую-то сторону уже пошло движение. Посмотрим, что будет дальше, лед тронулся, и это уже хорошо.
Ну мы уже официально завершили карьеру, не делали мы никакие приостановки, сразу сказали, что мы все», – сказал Морозов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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