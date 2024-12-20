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Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России. Больше титулов ЧР только у двух пар

Мишина и Галлямов в третий раз победили на чемпионате России в парном катании.

Больше титулов чемпионов России начиная с 1992 года только у двух пар – у Марины Ельцовой и Андрея Бушкова, Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, они побеждали на турнире четыре раза. 

Также трехкратными чемпионами России являются Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 

Опубликовала: Мария Величко
logoТатьяна Тотьмянина
logoМаксим Маринин
logoКсения Столбова
logoФедор Климов
logoМаксим Траньков
logoАнастасия Мишина
пары
logoчемпионат России
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
logoЕлена Бережная
logoТатьяна Волосожар
logoАнтон Сихарулидзе
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
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