Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России. Больше титулов ЧР только у двух пар
Мишина и Галлямов в третий раз победили на чемпионате России в парном катании.
Больше титулов чемпионов России начиная с 1992 года только у двух пар – у Марины Ельцовой и Андрея Бушкова, Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, они побеждали на турнире четыре раза.
Также трехкратными чемпионами России являются Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Опубликовала: Мария Величко
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