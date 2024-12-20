Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России. Больше титулов ЧР только у двух пар

Мишина и Галлямов в третий раз победили на чемпионате России в парном катании.

Больше титулов чемпионов России начиная с 1992 года только у двух пар – у Марины Ельцовой и Андрея Бушкова, Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, они побеждали на турнире четыре раза.

Также трехкратными чемпионами России являются Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.