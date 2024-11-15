«Воспоминания еще не умирали, чтобы их воскрешать». Тарасова и Морозов об Олимпиаде-2018
На Олимпийских играх 2018 года Тарасова и Морозов заняли четвертое место в парном катании. Сегодня, 15 ноября, они выступили в ледовом шоу серебряного призера ОИ-2018 Евгении Медведевой, приуроченном к ее 25-летию.
Морозов: Хотим поздравить Женю с юбилеем, хотим пожелать здоровья, развития, всего самого хорошего. Очень круто, когда у нас в стране рождаются такие уникальные личности, которые добиваются успеха, за которыми идет молодежь.
Тарасова: Женя – самый добрый, самый целеустремленный человек из моих друзей. Хочется пожелать ей только счастья, здоровья, всего хорошего.
– На Олимпиаде‑2018 у вас была своя драма. Не задумывались, чтобы откатать олимпийские программы?
Морозов: Воспоминания еще не умирали, чтобы их воскрешать. Иногда пересматриваем свои прокаты прошлых лет. Не задумывались, чтобы исполнить те программы. Может, когда‑нибудь откатаем.
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