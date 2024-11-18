Морозов и Тарасова исполнят роли Щелкунчика и Мари в ледовом шоу Навки

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Владимир Морозов и Евгения Тарасова выступят в ледовом шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки.

Морозов сыграет самого Щелкунчика, а Тарасова – Мари. Также роли исполнят Навка (мама Мари и Фрица) и Петр Чернышев (папа).

Шоу пройдет с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Ранее сообщалось , что Камила Валиева исполнит роль Крысиной королевы.