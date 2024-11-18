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Морозов и Тарасова исполнят роли Щелкунчика и Мари в ледовом шоу Навки

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Владимир Морозов и Евгения Тарасова выступят в ледовом шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки.

Морозов сыграет самого Щелкунчика, а Тарасова – Мари. Также роли исполнят Навка (мама Мари и Фрица) и Петр Чернышев (папа).

Шоу пройдет с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Ранее сообщалось, что Камила Валиева исполнит роль Крысиной королевы.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт ледового шоу Навки
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женское катание
Петр Чернышев
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