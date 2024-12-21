«G-Drive Арену» переименовали в «Дикиджи-Drive Арену» в соцсетях после победы Владислава Дикиджи на чемпионате России
«G-Drive Арену» переименовали в соцсетях на «Дикиджи-Drive Арену».
Сегодня Владислав Дикиджи победил на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
После этого телеграм-канал омской арены, на которой домашние матчи проводит клуб Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард», был переименован в честь фигуриста.
Дикиджи 20 лет, это его первый титул чемпиона России. В прошлом году она завоевал на турнире серебро.
Скриншот: t.me/gdrivearena
Опубликовала: Мария Величко
Источник: G-Drive Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем