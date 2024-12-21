«G-Drive Арену» переименовали в «Дикиджи-Drive Арену» в соцсетях после победы Владислава Дикиджи на чемпионате России

«G-Drive Арену» переименовали в соцсетях на «Дикиджи-Drive Арену».

Сегодня Владислав Дикиджи победил на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

После этого телеграм-канал омской арены, на которой домашние матчи проводит клуб Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард », был переименован в честь фигуриста.

Дикиджи 20 лет, это его первый титул чемпиона России. В прошлом году она завоевал на турнире серебро.

Скриншот: t.me/gdrivearena