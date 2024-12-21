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Владислав Дикиджи: «После короткой программы я метался: либо бороться, либо... Но сегодня решил перед прокатом, что буду бороться в любом случае»

Фигурист Владислав Дикиджи поделился эмоциями после победы на чемпионате России.

«Тяжелые эмоции очень. Тяжело было морально, сейчас даже говорить не могу. Кто меня привел к победе? Все, все мои знакомые, родители, тренеры. Все, кто верил в меня. Я сам не верю до сих пор, поэтому...

После короткой программы, если говорить честно, я метался между... Либо бороться, либо... Это чуть-чуть подбило меня, потому что я не привык допускать ошибки. Но сегодня я решил перед прокатом, что буду бороться в любом случае, я буду стараться и сделаю все, что могу.

Мы не роботы, понятное дело, нервы, конечно, присутствуют. Зато я рад, что катал первый в разминке, потому что не нужно выжидать своего выхода, и это гораздо легче, чем пятым или шестым катать.

На Гран-при волновался гораздо сильнее, чем здесь. Тут было спокойнее, не так страшно. Следил за соперниками? Не, я переживал, конечно. Я человек добрый, так что когда кто-то ошибается, то я переживаю как за себя. Потому что я их всех люблю и понимаю, что они могут чувствовать в этот момент.

Победу не осознал еще, но это классно. Планы? Думаю, совершенству нет предела. И как только я смогу чуть живее докатывать программу, то тогда можно ставить еще один четверной. Я хочу идеально сделать дорожку, но пока что тяжеловато чуть-чуть.

Четверной аксель на прыжковом турнире? Есть задумка такая. Но чтобы его прыгнуть, мне нужно скинуть килограмма полтора. Если я худею, то у меня вылетает лутц, но зато получается аксель. Не знаю, с чем это связано», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат России
logoсборная России
мужское катание
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