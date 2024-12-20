Петросян о тех, кого поддерживает на ЧР: «Нравится Семененко, Дикиджи, Гуменник, одного выделить неуважительно. На них очень интересно смотреть сейчас»

Аделия Петросян рассказала, кого из мужчин поддерживает на чемпионате России.

Сегодня Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России с результатом 85,78 балла.

— Что вы делаете на разминке в первую очередь?

— Пытаюсь распрыгать четверные, мне это важно.

— Как вам атмосфера в Омске?

— В восторге от каждого болельщика и зрителя, очень классно.

— Будет давить статус фаворитки?

— Нет.

— Ты действующая чемпионка. Какой у тебя подход?

— Буду пытаться настраиваться как всегда. Не думать о победе, хоть и хочется больше и больше. Надо просто хорошо сделать свою работу.

— Будете смотреть за мужчинами, кого‑то поддерживать?

— Нравится Семененко, Дикиджи , Гуменник , еще многие, одного выделить неуважительно. На них очень интересно смотреть сейчас, — сказала Петросян.

Произвольные программы у мужчин и женщин пройдут 21 декабря.