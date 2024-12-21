Бестемьянова о Петросян: «Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне и там так же выступить»
Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
«Мне очень понравилось то, как каталась сегодня Аделия. Я слежу за ней очень давно, с юниорского уровня. Она всегда была очень харизматичной, но сегодня было что‑то абсолютно уникальное. Этот прокат можно вписывать в историю.
Это было и красиво, и программа была роскошной: три элемента ультра‑си, два четверных прыжка, двойной аксель. Это было очень здорово.
Я не знаю, что лучше этого можно сделать к Олимпиаде. Я бы оставила эту программу к Играм! Ей очень идет, это прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова «Матч ТВ».
«Думаю, что Аделия оставила у всех зрителей, в том числе и меня, одинаковые эмоции – это было потрясающе! Абсолютно уникальный прокат.
Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне и там так же выступить. Просто ура, очень здорово!» – цитирует Бестемьянову «СЭ».
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