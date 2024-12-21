Бестемьянова о Петросян: «Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне и там так же выступить»

Бестемьянова считает, что прокат Аделии Петросян на ЧР можно вписывать в историю.

Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

«Мне очень понравилось то, как каталась сегодня Аделия. Я слежу за ней очень давно, с юниорского уровня. Она всегда была очень харизматичной, но сегодня было что‑то абсолютно уникальное. Этот прокат можно вписывать в историю.

Это было и красиво, и программа была роскошной: три элемента ультра‑си, два четверных прыжка, двойной аксель. Это было очень здорово.

Я не знаю, что лучше этого можно сделать к Олимпиаде . Я бы оставила эту программу к Играм! Ей очень идет, это прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова «Матч ТВ».

«Думаю, что Аделия оставила у всех зрителей, в том числе и меня, одинаковые эмоции – это было потрясающе! Абсолютно уникальный прокат.

Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне и там так же выступить. Просто ура, очень здорово!» – цитирует Бестемьянову «СЭ» .