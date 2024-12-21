Петросян стала двукратной чемпионкой России, у Садковой и Горбачевой – первые медали чемпионата страны

Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России.

Сегодня Петросян победила на чемпионате России в Омске. Годом ранее она выиграла чемпионат страны в Челябинске. Также на ее счету бронзовая медаль ЧР-2022.

Серебро завоевала Дарья Садкова , бронзовым призером стала Алина Горбачева . Это первые медали чемпионата России в карьерах фигуристок.