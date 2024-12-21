Петросян стала двукратной чемпионкой России, у Садковой и Горбачевой – первые медали чемпионата страны
Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России.
Сегодня Петросян победила на чемпионате России в Омске. Годом ранее она выиграла чемпионат страны в Челябинске. Также на ее счету бронзовая медаль ЧР-2022.
Серебро завоевала Дарья Садкова, бронзовым призером стала Алина Горбачева. Это первые медали чемпионата России в карьерах фигуристок.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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