Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
Пресс-конференцию с фигуристками на чемпионате России перенесли из-за форс-мажора.
Пресс-конференция с призерами женских соревнований на чемпионате России в Омске отложена на полчаса из-за форс-мажора, передает корреспондент Спортса Наталья Марьянчик.
Причина форс-мажора неизвестна.
Аделия Петросян выиграла золото на чемпионате России, Дарья Садкова завоевала серебро, Алина Горбачева – бронзу.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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