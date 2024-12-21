Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора

Пресс-конференцию с фигуристками на чемпионате России перенесли из-за форс-мажора.

Пресс-конференция с призерами женских соревнований на чемпионате России в Омске отложена на полчаса из-за форс-мажора, передает корреспондент Спортса Наталья Марьянчик.

Причина форс-мажора неизвестна.

Аделия Петросян выиграла золото на чемпионате России, Дарья Садкова завоевала серебро, Алина Горбачева – бронзу.