Этери Тутберидзе: «Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране побеждали с ультра-си. Это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься»
Этери Тутберидзе хотела бы, чтобы в России побеждали фигуристки с ультра-си.
Сегодня ученица Тутберидзе Аделия Петросян во второй раз в карьере выиграла чемпионат России.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране с ультра-си побеждали, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься. Уж простите», – сказала тренер в эфире Первого канала.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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