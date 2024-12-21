Этери Тутберидзе: «Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране побеждали с ультра-си. Это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься»

Этери Тутберидзе хотела бы, чтобы в России побеждали фигуристки с ультра-си.

Сегодня ученица Тутберидзе Аделия Петросян во второй раз в карьере выиграла чемпионат России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране с ультра-си побеждали, потому что это намного сложнее, чем просто выйти и красиво покататься. Уж простите», – сказала тренер в эфире Первого канала.