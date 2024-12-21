«Мало» – «Несерьезно». Глейхенгауз и Тутберидзе отреагировали на баллы Садковой
Тутберидзе и Глейхенгауз считают, что Дарья Садкова получила мало баллов.
Садкова чисто откатала произвольную программу с двумя четверными тулупами на чемпионате России.
Фигуристка набрала за программу 161,54 балла (сумма – 234,69) и возглавила турнирную таблицу.
«Мало», – сказал хореограф Даниил Глейхенгауз после проката.
«Несерьезно», – добавила тренер Этери Тутберидзе.
«Какие баллы считаются хорошими?» Тутберидзе вернулась на соревнования и теперь вникает
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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