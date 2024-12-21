Аделия Петросян: «Это была важная для меня победа. Чуть-чуть расслабилась после второго тулупа, рада, что ничего не уронила»

Аделия Петросян назвала важной для себя победу на чемпионате России.

Петросян чисто исполнила произвольную программу с двумя четверными тулупами и тройным акселем. Она набрала 262,92 балла по итогам двух программ и стала двукратной чемпионкой страны.

«Это была важная для меня победа. Думаю, как и для всех наших тренеров, я им очень благодарна. Меня настраивали все, меня поддерживал каждый из них. Этери Георгиевна перед прокатом сделала что-то новое – надеюсь, это помогло тоже. Я безумно рада.

В физическом плане я доехала достаточно легко, это радует. В функциональном плане после второго тулупа я чуть-чуть расслабилась. Рада, что больше ничего не уронила после этого», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.