Аделия Петросян: «Это была важная для меня победа. Чуть-чуть расслабилась после второго тулупа, рада, что ничего не уронила»
Аделия Петросян назвала важной для себя победу на чемпионате России.
Петросян чисто исполнила произвольную программу с двумя четверными тулупами и тройным акселем. Она набрала 262,92 балла по итогам двух программ и стала двукратной чемпионкой страны.
«Это была важная для меня победа. Думаю, как и для всех наших тренеров, я им очень благодарна. Меня настраивали все, меня поддерживал каждый из них. Этери Георгиевна перед прокатом сделала что-то новое – надеюсь, это помогло тоже. Я безумно рада.
В физическом плане я доехала достаточно легко, это радует. В функциональном плане после второго тулупа я чуть-чуть расслабилась. Рада, что больше ничего не уронила после этого», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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