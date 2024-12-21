Петросян чисто исполнила произвольную программу с двумя четверными тулупами и тройным акселем на чемпионате России
Аделия Петросян чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России.
Фигуристка прыгнула тройной аксель, каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, комбинацию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.
Петросян получила за прокат 177,14 балла (100,47 за технику) – это ее личный рекорд.
По итогам двух программ фигуристка набрала 262,92 балла и одержала победу.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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