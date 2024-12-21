Олег Матыцин: «У конькобежцев соревнования проводятся в странах, где могут возникнуть сложности с визами. Эффект Трампа, может, сработает в новом году»
Олег Матыцин верит, что российские фигуристы отберутся на Олимпиаду-2026.
«ISU – они здравомыслящие и понимают, что без россиян конкуренция и привлекательность упала. Интерес бизнеса снизился. Если фигуристы допущены к соревнованиям в Китае, уверен, что событие состоится.
А вот по поводу конькобежцев и шорт-трекистов, многие соревнования проводятся в тех странах, где могут возникнуть сложности с визами, хотя страны-организаторы берут обязательства. Эффект Трампа, может, сработает в новом году.
Уровень фигурного катания в России продолжает оставаться одним из самых высоких, конкуренция не снижается. Сомнений, что наши пройдут отбор, нет», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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