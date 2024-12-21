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Журова о возвращении фигуристов: «Если сейчас мы не начнем проходить отборы и получать квоты, то и с флагом, и без флага никак не попадем на Олимпиаду»

Светлана Журова считает, что нашим фигуристам нужно ехать на отбор к Олимпиаде.

Вчера Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к отбору в Милан-2026.

«Это большой шаг и хорошая возможность для ребят, чтобы они оказались на Олимпиаде. Есть скептики, которые говорят, что этого не будет. Мы должны понимать, что если сейчас мы не начнем проходить отборы и получать квоты, то и с флагом, и без флага никак не попадем на Олимпиаду. Это нужно начинать делать уже сейчас. Тем более достаточно сложно и с визами, и с выездом за рубеж.

Не так просто сейчас, не все смогут доехать даже из спортсменов, которые могут участвовать и бороться за попадание на Олимпиаду. Это все нужно спланировать сейчас. Через год у нас уже может быть и флаг, и гимн, а спортсменов может не быть. Очень парадоксальная ситуация…

У нас особая форма отбора: это не квота на страну, а персональная квота. И если наших спортсменов сейчас не заиграть, то мы можем не попасть на ОИ‑2026. А у меня есть большие надежды, что мы выступим там с флагом и гимном.

И хотелось бы, чтобы, когда нам вернут флаг и гимн, наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпиаде не по одному человеку в каждой дисциплине. ISU, я так понимаю, хочет, чтобы представительство России на Играх было. Надеюсь, что с флагом и гимном, но пока без них», – рассказала Журова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
logoОлимпиада-2026
logoСветлана Журова
logoсборная России
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России (коньки)
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