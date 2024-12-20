Кибалко о допуске россиян к квалификации на Игры: «Часть отбора будет идти по очкам Кубка мира, часть — по результатам»
Кибалко назвал сложным процесс переговоров с ISU о допуске россиян.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе.
«Это был долгий и тяжелый процесс, хорошо, что он дал в итоге результат.
В данный момент заинтересованным сторонам нужно изучить регламент отбора на Олимпиаду, попытаться понять, сколько спортсменов можно будет заявить, как можно проводить замены, какие лицензии на Олимпиаду будут именными, а какие нет.
Часть отбора будет идти по очкам Кубка мира, часть — по результатам», – сказал член Совета ISU по конькобежному спорту Александр Кибалко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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