Дегтярев о допуске фигуристов: «Это важные шаги на пути полноценного возвращения в международный спорт»
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификационных соревнований на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Под эгидой ISU выступают представители фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.
«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение ISU о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира – это важные шаги на этом пути.
Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот тренд, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.
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