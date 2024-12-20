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Дегтярев о допуске фигуристов: «Это важные шаги на пути полноценного возвращения в международный спорт»

Михаил Дегтярев назвал допуск от ISU важным шагом по возвращению России в спорте.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до квалификационных соревнований на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Под эгидой ISU выступают представители фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение ISU о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира – это важные шаги на этом пути.

Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот тренд, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат мира на короткой воде
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