Аделия Петросян: «Была в восторге, что устояла после акселя. Другие элементы были выполнены неплохо»

Петросян рассказала, как настраивалась на прокат короткой на чемпионате России.

За исполнение короткой программы фигуристка получила 85,78 балла.

— Была в восторге, что устояла после акселя. Другие элементы были выполнены неплохо. Довольно оптимистично настроена, надеюсь, завтра все сложится, как я хочу.

— Опыт помогает тебе выступать?

— Я просто настраиваюсь как на тренировочные прокаты. Стараюсь более спокойно и радостно подходить, получать удовольствие.

— Как атмосфера?

— Очень нравится, комфортно, тепло. Все нравится. Поддержка зрителей очень хорошая, энергичная.

— Что скажете про допуск? Саша Галлямов уже сказал, что готов поехать…

— Все хотят поехать на отбор. Не сомневалась, что Саша Галлямов захочет. Сначала я хотела бы доехать до произвольной программы чемпионата России, а потом обдумывать. Сейчас хочу абстрагироваться. Каждый из нас надеялся и верил в допуск, дождались, — сказала Петросян.