Аделия Петросян: «Была в восторге, что устояла после акселя. Другие элементы были выполнены неплохо»
За исполнение короткой программы фигуристка получила 85,78 балла.
— Была в восторге, что устояла после акселя. Другие элементы были выполнены неплохо. Довольно оптимистично настроена, надеюсь, завтра все сложится, как я хочу.
— Опыт помогает тебе выступать?
— Я просто настраиваюсь как на тренировочные прокаты. Стараюсь более спокойно и радостно подходить, получать удовольствие.
— Как атмосфера?
— Очень нравится, комфортно, тепло. Все нравится. Поддержка зрителей очень хорошая, энергичная.
— Что скажете про допуск? Саша Галлямов уже сказал, что готов поехать…
— Все хотят поехать на отбор. Не сомневалась, что Саша Галлямов захочет. Сначала я хотела бы доехать до произвольной программы чемпионата России, а потом обдумывать. Сейчас хочу абстрагироваться. Каждый из нас надеялся и верил в допуск, дождались, — сказала Петросян.
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