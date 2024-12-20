Елизавета Куликова: «Тренер предложил поменять программу, я не отказалась. Мне очень понравилась новая музыка, поняла, что могу под нее катать»

Елизавета Куликова объяснила, почему поменяла программу перед чемпионатом России.

За прокат короткой на чемпионате России Куликова получила 65,58 балла.

— Странные ощущения, не буду говорить, какие. Не очень довольна прокатом, могли и должна лучше. Подготовка была сложной, рада, что получилось подойти к турниру.

— Почему решила поменять программы?

— Тренер предложил поменять, я не отказалась. Мне очень понравилась новая музыка, поняла, что могу под нее катать. Программа не совсем новая, только музыка.

— Чемпионат России — особое событие для тебя?

— На льду не думаю, что это чемпионат России, чтобы не загоняться. В целом же этот турнир как праздник, радуюсь, когда отбираюсь на такие турниры. Я люблю, когда на меня смотрят много людей, снимает камера. Я хочу катать красиво и передавать эмоции. Поддерживали болельщики очень хорошо, приятно и комфортно.

— Какие цели?

— Они не меняются, хочу долго кататься — это основное. На этот турнир задач нет, мне уже радостно попадать сюда, — сказала Куликова.