Елизавета Куликова: «Тренер предложил поменять программу, я не отказалась. Мне очень понравилась новая музыка, поняла, что могу под нее катать»
За прокат короткой на чемпионате России Куликова получила 65,58 балла.
— Странные ощущения, не буду говорить, какие. Не очень довольна прокатом, могли и должна лучше. Подготовка была сложной, рада, что получилось подойти к турниру.
— Почему решила поменять программы?
— Тренер предложил поменять, я не отказалась. Мне очень понравилась новая музыка, поняла, что могу под нее катать. Программа не совсем новая, только музыка.
— Чемпионат России — особое событие для тебя?
— На льду не думаю, что это чемпионат России, чтобы не загоняться. В целом же этот турнир как праздник, радуюсь, когда отбираюсь на такие турниры. Я люблю, когда на меня смотрят много людей, снимает камера. Я хочу катать красиво и передавать эмоции. Поддерживали болельщики очень хорошо, приятно и комфортно.
— Какие цели?
— Они не меняются, хочу долго кататься — это основное. На этот турнир задач нет, мне уже радостно попадать сюда, — сказала Куликова.
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