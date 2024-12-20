Ксения Синицына: «В сезоне у меня были такие прокаты, которые недостойны члена сборной России»

Синицына осталась довольна выступлением в короткой программе на чемпионате России.

За прокат фигуристка получила 69,99 балла.

— Очень довольна, что смогла собраться, была проделана большая работа. Поменяла коньки на прошлой неделе, по пять раз катала короткую для чистоты. В новых коньках почувствовала прыжки, стало комфортнее, надеюсь, буду улучшать.

С учетом того, как я катала этапы, это нормальные оценки, которых я достойна. Ранее в сезоне у меня были такие прокаты, которые недостойны члена сборной России.

— А в чем была причина неудач?

— Пробую разные подходы к тренировкам, ищу более действенные. Очень тяжело выходить с психологической точки зрения, иногда прямо трясет перед стартом. Не знаю, с чем связано.

— Ты самая возрастная участница, что думаешь об этом?

— Тут все делают свою работу, все на одном уровне подготовки. Мне комфортно общаться со всеми девочками. Не считаю это своим достижением, просто люблю кататься и делаю это, — сказала Синицына.

Также фигуристка рассказал, что починила машину, на которой попала в ДТП в октябре.

— Восстановила машину, это было большим вложением. Две недели назад получила ее, делали два месяца. Ездили на автобусах, метро, иногда у папы брала машину. Страшнее водить после этого не стало, я с 18 лет за рулем.

— Какая машина мечты?

— Такой нет, хочется всегда BMW или Mercedes, но я очень довольна своей красненькой машинкой, — передает слова Синицыной «Матч ТВ».