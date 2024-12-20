Дарья Садкова: «Прокат могу прокомментировать мемом – это фиаско, братан. Все не ожидали, что мне бортик помешает»

Садкова объяснила, почему въехала в борт в короткой программе на чемпионате России.

За прокат короткой фигуристка получила 73,15 балла.

«Сама рада, что прошла уже короткая программа, что какая-то часть напряжения ушла. Короткая для меня – это достаточно сильный стресс.

Каждый балл, каждая сотая в короткой программе очень много значит. Свой прокат, думаю, могу прокомментировать мемом – это фиаско, братан. Все не ожидали, думаю, что мне бортик помешает.

«Сергей Викторович (Дудаков) сказал, чтобы я сказала, что во всем виноват борт. Произошла проверка на прочность, рада, что смогла собраться, было сложно набрать скорость после падения.

Надо было тренировать заранее, готовиться к тому, что арена будет меньше. Прыжки сегодня были достаточно хорошо исполнены, наверное, лучше можно было сделать дорожку и вращение», – сказала Дарья Садкова.