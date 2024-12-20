Дарья Садкова: «Прокат могу прокомментировать мемом – это фиаско, братан. Все не ожидали, что мне бортик помешает»
За прокат короткой фигуристка получила 73,15 балла.
«Сама рада, что прошла уже короткая программа, что какая-то часть напряжения ушла. Короткая для меня – это достаточно сильный стресс.
Каждый балл, каждая сотая в короткой программе очень много значит. Свой прокат, думаю, могу прокомментировать мемом – это фиаско, братан. Все не ожидали, думаю, что мне бортик помешает.
«Сергей Викторович (Дудаков) сказал, чтобы я сказала, что во всем виноват борт. Произошла проверка на прочность, рада, что смогла собраться, было сложно набрать скорость после падения.
Надо было тренировать заранее, готовиться к тому, что арена будет меньше. Прыжки сегодня были достаточно хорошо исполнены, наверное, лучше можно было сделать дорожку и вращение», – сказала Дарья Садкова.
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