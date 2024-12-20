Софья Муравьева: «Как-то не складывается сезон. В произвольной программе не будет тройного акселя»
Сегодня Муравьева выступила с короткой программой на чемпионате России в Омске. В прокате она сдвоила тулуп в каскаде.
«Явно не на лучшие оценки оцениваю свой прокат, всегда есть к чему стремиться. Удовольствие вряд ли получится получить, всегда нервничаешь очень, когда не нервничаешь, тоже не очень хорошо складывается. Тут надо найти правильный подход, этот сезон у меня не очень хороший.
Подготовка шла на основе каких-то ошибок, на основе прошлогодней подготовки. Пытались найти определенный подход ко мне, потому что взрослею, всегда есть какие-то трудности у каждого спортсмена.
Как-то не складывается сезон. Были попытки восстановить тройной аксель, пока не складывается. В произвольной программе не будет тройного акселя», – сказала Муравьева.
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