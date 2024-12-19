Андрей Журанков: «Для «Хрустального» принципиальная вещь – получить две медали женского турнира на чемпионате России»

Журанков считает, что для группы Тутберидзе принципиально получить две медали ЧР в женском катании.

На чемпионате России выступят подопечные Этери Тутберидзе Аделия Петросян, Софья Акатьева и Дарья Садкова .

«Есть Алина Горбачева, которая официально катается за Тверь, но считаем, что это московская спортсменка. Не «Хрустальный». Есть Анна Фролова, которая в Питере у Рукавицына. Тоже не «Хрустальный». А для «Хрустального», мне кажется, принципиальная вещь получить две медали женского турнира на чемпионате России.

И поэтому здесь, мне кажется, вопрос, кого будет «Хрустальный» поддерживать, считать для себя вторым номером – Софью Акатьеву или Дарью Садкову. Это будет во многом решать результат, который мы с вами увидим», – сказал комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком».