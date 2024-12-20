Роднина о допуске фигуристов: «Это показатель того, что медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту»
Ирина Роднина отметила «медленное, но верное» возвращение российских спортсменов.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.
«Если действовать в рамках правил, а в спорте больше всего правил и положений, то решение логичное. Так как нас два года не было на международной арене, то мы допускаемся как вновь прибывшая страна.
Нас начинают допускать и в плавании, и в боксе. Это показатель того, что медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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