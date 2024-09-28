Губерниев о недопуске спортсменов: «Ландшафт политический изменится – тогда будут решения. Сейчас антироссийская позиция в зимних федерациях максимальна»

Дмитрий Губерниев рассказал об антироссийской позиции в зимних федерациях.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU ) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Кто вообще сказал, Международный союз конькобежцев должен пересматривать вопрос по отстранению россиян? Я не понимаю вообще шум.

Было ясно, что зимние федерации будут продолжать нас отстранять. Надо просто с этим жить и продолжать развивать спорт в стране. На что все надеялись? Я не понимаю.

Ландшафт политический изменится – тогда будут какие‑то решения. Сейчас антироссийская позиция в зимних федерациях максимальна. Только и всего», – сказал Губерниев .