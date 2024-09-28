Гуляев о совете ISU: «Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим»
Николай Гуляев подтвердил недопуск россиян до турниров под эгидой ISU.
27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).
«Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим.
Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное», – сказал президент Союза конькобежцев России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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