Гуляев о совете ISU: «Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим»

Николай Гуляев подтвердил недопуск россиян до турниров под эгидой ISU.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU ).

«Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим.

Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное», – сказал президент Союза конькобежцев России.