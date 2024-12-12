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Лакерник о российских фигуристах: «Если допустят, то, скорее всего, по одному спортсмену в каждом виде»

Александр Лакерник назвал возможные условия допуска российских фигуристов.

Ранее появилась информация, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-2026.

«Мое мнение: это давно должно было случиться. Я давно высказывал точку зрения, что это возможный вариант.

Что касается новости о возвращении россиян на турниры, которая появилась, я понятия не имею, откуда источники ее черпают. Надеюсь, что система судейства выстроена так, что она отдает предпочтение не тем, кто давно не выступал, а тем, кто лучше катается.

Конечно, в отсутствие россиян много что изменилось. Будет не так легко. Если допустят, то, скорее всего, по одному спортсмену в каждом виде. Это все усложняет ситуацию. Но тем не менее российские фигуристы могут бороться за самые высокие места», – сказал почетный вице-президент ISU Лакерник.

Российские фигуристы не допускаются до международных стартов с 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РБК Спорт
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Александр Лакерник
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