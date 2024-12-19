Бетина Попова: «У Мишиной и Галлямова невероятная статистика чистых прокатов. И это, видимо, сильно давит на Бойкову и Козловского»

Попова считает, что чистые прокаты Мишиной и Галлямова давят на Бойкову и Козловского.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы у пар на чемпионате России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с падением на выбросе идут третьими.

«У Мишиной и Галлямова более устойчивая психика, хотя в техническом плане эти пары совершенно равны. У них все полностью зависит от проката, от того, кто буквально чуть лучше «дотянул ручку», чище или более эмоционально откатал. Вот тогда и начинается настоящая борьба. Но Мишина и Галлямов показывают невероятную психологическую устойчивость на протяжении уже нескольких сезонов – они почти всегда катают без ошибок.

Да, у Насти было пару ошибок, но в общем масштабе у них невероятная статистика чистых прокатов. И это, видимо, сильно давит на Бойкову и Козловского. В результате их собственные ошибки заставляют их еще больше зажиматься в стремлении их избежать. Это, конечно, неправильно, потому что надо кататься наотмашь, полностью уверенными в себе.

Когда у Саши и Димы нет этой очной битвы, у них все получается. Но когда начинается прямая конкуренция, они пока не справляются. Сегодня у них были совершенно неожиданные ошибки. И это очень грустно, потому что, конечно, хочется видеть битву этих титанов. Пока же Мишина и Галлямов выигрывают благодаря своей психике, своей голове», – сказала тренер и хореограф Бетина Попова .

«Она в жизни так не падала». Бойкова и Козловский уже мимо золота чемпионата России?