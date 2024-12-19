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Ягудин о короткой программе пар: «Если бы Бойкова с Козловским сорвали первый элемент, я бы сказал про психологию. Но это не нервы, а просто жизнь и случайность»

Алексей Ягудин подвел итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию.

– Как вам первый день чемпионата?

– Мужские программы принесли самые мощные эмоции – это все же мой конек. И это очень прикольно, что прогнозировать мужские соревнования почти невозможно. Поэтому и интересно. И тут тоже во многом решала психология. Кто-то с ней справился, кто-то нет. Мне нравится недавно прочитанная фраза: наконец девочки приходят на мальчиков, а не на девочек. Поэтому приятно за наше мужское одиночное.

Что касается пар и танцоров – вот что значит чемпионат России. Я спрашивал у Леши Тихонова, других – все были прекрасно готовы. Но вот стартовал чемпионат в парах – по сути, единственный впечатляющий чистый прокат у Мишиной/Галлямова. Плюс-минус срывы, большие или маленькие, есть у всех.

Танцы – согласен, многого не понимаю. Но ощущение, будто все не бежали к финишу, а еле-еле крались.

– Нервы?

– Да. Видно, что люди сами не в себе. Танцоры тихо, аккуратно катались, очень осторожничали.

– После проката вы говорили с Бойковой и Козловским. Что это было? Психология, их съели Мишина с Галлямовым?

– Они молодцы, что согласились прийти ко мне в студию. Как по мне, Мишина/Галлямов были чуть сильнее всегда. Даже не сильнее, а стабильнее. А это всегда дает карт-бланш и козырь в нервах. Если бы Бойкова с Козловским сорвали первый элемент, я бы сказал про психологию. Но первый параллельный сальхов – чистейший, это не нервы, а просто жизнь и случайность.

Я отталкиваюсь от своих воспоминаний. Когда ты делаешь первый четверной, ты на таком драйве идешь, что он тебя гонит вперед. Обычно если разваливаешься, то выскакивает сразу первый элемент. Но они понимают, что они не против Петровой и Тихонова соревнуются, там реальные соперники, – сказал Ягудин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Галлямов
танцы на льду
logoАнастасия Мишина
logoчемпионат России
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мужское катание
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