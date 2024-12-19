Александр Галлямов: «Мы всегда уважаем соперников и никогда не воспринимаем их ошибки как наши плюсы»

Фигурист Галлямов заявил, что они с Мишиной уважают соперников.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы у пар на чемпионате России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с падением на выбросе идут третьими.

В комментарии после проката Мишина отметила, что они с Галлямовым обычно не смотрят выступления до своего (Бойкова и Козловский катались первыми).

«Мы всегда уважаем соперников и никогда не воспринимаем их ошибки как наши плюсы. Настя очень точно говорит по этому поводу», – написал Галлямов.