Александр Галлямов: «Мы всегда уважаем соперников и никогда не воспринимаем их ошибки как наши плюсы»
Фигурист Галлямов заявил, что они с Мишиной уважают соперников.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы у пар на чемпионате России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с падением на выбросе идут третьими.
В комментарии после проката Мишина отметила, что они с Галлямовым обычно не смотрят выступления до своего (Бойкова и Козловский катались первыми).
«Мы всегда уважаем соперников и никогда не воспринимаем их ошибки как наши плюсы. Настя очень точно говорит по этому поводу», – написал Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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