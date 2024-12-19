Гуменник о консультациях с Арутюняном: «Работа ведется в асинхронном режиме, отправляю запись, а потом мы разговариваем по видеозвонку из дома»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как проходят его консультации с Арутюняном.

Гуменник занимает второе место после короткой программы на чемпионате России в Омске с результатом 102,65 балла.

«Доволен прыжками своими, по второй оценке тоже хорошо получилось прокатать. В целом неплохо.

Консультации с Рафаэлем Арутюняном ? В последнее время консультировались довольно часто, работали технически над прыжками. Над флипом, над сальховом, над лутцем. Это происходит по видео. Разница во времени присутствует, часов 12. Я уже привык не спать ночью, если учеба, тренировки утренние, режим у меня довольно специфический. У нас работа в асинхронном режиме ведется, отправляю запись, а потом мы разговариваем по видеозвонку из дома.

Как Омск и атмосфера на чемпионате? Успел немного прогуляться, прошелся туда-сюда в поисках «Пятерочки», увидел много храмов, соборов, город украсили к Новому году.

Я давно готовился к разным режимам, несложно было привыкнуть к тому, что я не выспался. К тому, что соревнования проводятся в разных местах, я уже привык. Это хорошая возможность для зрителей из разных городов посмотреть на фигурное катание», – сказал Гуменник .