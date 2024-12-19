Петр Гуменник: «Созванивался с Рафаэлем Арутюняном, обсудили, как докручивать прыжки. Это помогло»

Гуменник сообщил, что обсуждал с тренером Арутюняном, как докручивать прыжки.

Фигурист лидирует после короткой программы на чемпионате России, набрав 102,65 балла.

«Хорошая тенденция, что у меня растут баллы за короткую программу. Кубок Содружества в Минске помог мне, я там сделал свой контент, поменял технику.

Созванивался с Рафаэлем Арутюняном , обсудили, как докручивать прыжки. Это помогло», – сказал Петр Гуменник после проката.