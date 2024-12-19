Петр Гуменник: «Созванивался с Рафаэлем Арутюняном, обсудили, как докручивать прыжки. Это помогло»
Гуменник сообщил, что обсуждал с тренером Арутюняном, как докручивать прыжки.
Фигурист лидирует после короткой программы на чемпионате России, набрав 102,65 балла.
«Хорошая тенденция, что у меня растут баллы за короткую программу. Кубок Содружества в Минске помог мне, я там сделал свой контент, поменял технику.
Созванивался с Рафаэлем Арутюняном, обсудили, как докручивать прыжки. Это помогло», – сказал Петр Гуменник после проката.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем