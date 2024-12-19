  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Кондратюк чисто откатал короткую программу на чемпионате России, у Дикиджи ошибка на лутцe, Семененко без каскада, Угожаев дважды упал
15

Кондратюк чисто откатал короткую программу на чемпионате России, у Дикиджи ошибка на лутцe, Семененко без каскада, Угожаев дважды упал

Кондратюк чисто откатал короткую программу на ЧР, Дикиджи и Семененко ошиблись.

Чемпионат России-2025

Омск

Мужчины

Контент в короткой программе

Григорий Федоров: четверной флип (степ-аут), тройной аксель (падение), четверной лутц (падение).

Макар Игнатов: четверной риттбергер, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель.

Владислав Дикиджи: четверной лутц (касание рукой), четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.

Иван Попов: четверной сальхов – тройной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп.

Петр Гуменник: четверной флип – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

Роман Савосин: четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.

Андрей Мозалев: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – двойной тулуп.

Евгений Семененко: четверной флип, четверной тулуп (степ-аут), тройной аксель.

Егор Рухин: четверной лутц – двойной тулуп, четверной флип (касание рукой), тройной аксель.

Глеб Лутфуллин: четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов.

Марк Кондратюк: четверной лутц, тройной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп.

Николай Угожаев: четверной лутц (падение), четверной флип (падение), тройной аксель (приземление на две ноги).

Матвей Ветлугин: четверной флип (ошибка), четверной лутц (падение), тройной аксель.

Даниил Самсонов: четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп.

Даниил Постарнаков: четверной сальхов (ошибка), двойной тулуп, тройной аксель (падение).

Михаил Терновский: четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель.

Артур Даниелян: четверной лутц (падение), тройной аксель (падение), тройной лутц – тройной тулуп (падение).

Дмитрий Алиев: четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoГлеб Лутфуллин
logoАртур Даниелян
logoДмитрий Алиев
logoчемпионат России
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
logoПетр Гуменник
logoМарк Кондратюк
logoДаниил Самсонов
Николай Угожаев
logoМатвей Ветлугин
Иван Попов
logoАндрей Мозалев
logoМакар Игнатов
Егор Рухин
Григорий Федоров
Роман Савосин
мужское катание
Михаил Терновский
logoВладислав Дикиджи
Даниил Постарнаков
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк лидирует после короткой программы, Гуменник – 2-й, Дикиджи – 6-й, Семененко – 9-й
2202сегодня, 14:58
Наши фигуристы разогнали конкуренцию до экстремальной. У кого выше шансы на золото ЧР?
65вчера, 05:00
«Лига чемпионов». 1-й челлендж. Алиев прыгнул самый длинный каскад, Кондратюк набрал максимум баллов за минуту, у Шевченко и Ежлова – самое продолжительное вращение
812 декабря, 19:54
Рекомендуем
Главные новости
Гуменник о консультациях с Арутюняном: «Работа ведется в асинхронном режиме, отправляю запись, а потом мы разговариваем по видеозвонку из дома»
2 минуты назад
Кондратюк о смене часовых поясов: «Когда будут международные старты, они могут проходить в США, Японии. Надо привыкать к любым условиям»
111 минут назад
Александр Галлямов: «Мы всегда уважаем соперников и никогда не воспринимаем их ошибки как наши плюсы»
323 минуты назад
Журова о Валиевой: «Пережила психологический террор со стороны тех, кто на нее давил все это время, она боец. Ждем, что она выйдет с новыми программами, интересными и взрослыми»
4146 минут назад
Первый день чемпионата России по фигурному катанию в Омске посетили 8670 зрителей
454 минуты назад
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк лидирует после короткой программы, Гуменник – 2-й, Дикиджи – 6-й, Семененко – 9-й
2202сегодня, 14:58
Глеб Лутфуллин: «Заходил на тулуп и думал: «Если сейчас не сделаю, больше на чемпионат России не поеду»
1сегодня, 14:48
Марк Кондратюк: «По эмоциональной отдаче это лучший прокат короткой программы в сезоне»
8сегодня, 14:37
Андрей Мозалев: «Пару дней назад заболел, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня»
12сегодня, 14:21
Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин остаются вне конкуренции. Получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном»
27сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Галлямов о качестве льда на арене в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал чуть менее замороженным»
сегодня, 14:12
Гербольдт о ЧР: «В России в женском катании большая скамейка запасных. Но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое»
сегодня, 13:30
«Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь». Хабибуллина и Княжук о подготовке к чемпионату России, где они идут вторыми
2сегодня, 11:12
Иван Букин: «Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Между этапом в Москве и чемпионатом России немного поменяли музыку»
сегодня, 11:00
«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»
сегодня, 10:02
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
610 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Рекомендуем