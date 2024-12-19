Кондратюк чисто откатал короткую программу на чемпионате России, у Дикиджи ошибка на лутцe, Семененко без каскада, Угожаев дважды упал
Чемпионат России-2025
Омск
Мужчины
Контент в короткой программе
Григорий Федоров: четверной флип (степ-аут), тройной аксель (падение), четверной лутц (падение).
Макар Игнатов: четверной риттбергер, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель.
Владислав Дикиджи: четверной лутц (касание рукой), четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.
Иван Попов: четверной сальхов – тройной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп.
Петр Гуменник: четверной флип – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.
Роман Савосин: четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель.
Андрей Мозалев: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – двойной тулуп.
Евгений Семененко: четверной флип, четверной тулуп (степ-аут), тройной аксель.
Егор Рухин: четверной лутц – двойной тулуп, четверной флип (касание рукой), тройной аксель.
Глеб Лутфуллин: четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов.
Марк Кондратюк: четверной лутц, тройной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп.
Николай Угожаев: четверной лутц (падение), четверной флип (падение), тройной аксель (приземление на две ноги).
Матвей Ветлугин: четверной флип (ошибка), четверной лутц (падение), тройной аксель.
Даниил Самсонов: четверной сальхов, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп.
Даниил Постарнаков: четверной сальхов (ошибка), двойной тулуп, тройной аксель (падение).
Михаил Терновский: четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп, тройной аксель.
Артур Даниелян: четверной лутц (падение), тройной аксель (падение), тройной лутц – тройной тулуп (падение).
Дмитрий Алиев: четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель.
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