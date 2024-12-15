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Загитова о новогоднем шоу Навки: «Мне предлагали множество интересных проектов, не связанных с фигурным катанием. И все же я сделала выбор в пользу этого шоу»

Алина Загитова рассказала об участии в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Мне предлагали множество интересных проектов, не связанных с фигурным катанием. И все же я сделала выбор в пользу этого шоу.

Мне предложили выступить в роли Черного лебедя. Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. В моей спортивной карьере такого ни разу не было.

У меня был опыт, когда я выступала в олимпийский сезон одновременно и Белым, и Черным лебедем. Интересно, как это будет смотреться именно в сказке. Я точно знаю, что смогу это хорошо сделать. 

Самое сложное – там определенные движения, взмахи руками. Поэтому после каждой репетиции руки побаливают. Восстанавливаю их с помощью массажей, растяжек. Это такая мышечная боль – ее просто нужно перетерпеть, тогда будет полегче. 

Советую любителям фигурного катания прийти на наше шоу. Оно привлекает красочностью, яркостью программы. Здесь интересная сценография, впечатляющие спецэффекты – все на очень качественном уровне. Это шоу делали профессионалы, поэтому, безусловно, стоит посмотреть на эту красоту лично», – сказала Загитова. 

Шоу пройдет с 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
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logoАлина Загитова
женское катание
ледовые шоу
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