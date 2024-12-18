Александр Коган: «Сейчас огромный дефицит тренеров по фигурному катанию. Идет отток из регионов»
Александр Коган рассказал о нехватке тренеров в российском фигурном катании.
«Сейчас огромный дефицит тренеров по фигурному катанию. Площадки строят в разных городах. К сожалению, отток идет из регионов – многие поступают в вузы и не возвращаются домой.
Но мы в ФФККР придумали несколько иную систему – у нас есть тренеры, которые приезжают на определенный период, находятся в каком-то городе 10 дней. Они дают задания спортсменам, потом приезжают через месяц снова, это такой вахтовый метод. У нас такая практика есть.
Мы проводим большое количество мастер-классов. Живое общение со спортсменами и тренерами привлекает еще большее внимание к фигурному катанию. Но проблема тренерских кадров в стране огромная», – сказал гендиректор ФФККР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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